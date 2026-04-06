Після «душевної» розмови з Путіним, один із найбагатших людей РФ Олег Дерипаска озвучив ініціативу, яка шокувала навіть звиклих до всього росіян.

Так, олігарх запропонував офіційно перейти на 12-годинний робочий день при шестиденному тижні. Обґрунтування цинічне: нібито це єдиний спосіб врятувати економіку від санкцій. При цьому Дерипаска назвав такий крок "національною особливістю" - вмінням зібратися і працювати більше у важкі часи.

Насправді ж це грубе порушення міжнародних конвенцій МОП, які Росія колись зобов'язалася виконувати.

Тепер російський робітник - це просто "видатковий матеріал" для максимізації прибутку.

Чому великий бізнес так раптово заговорив про каторжну працю

Все просто: Кремль виставив олігархам величезні рахунки на фінансування війни:

Сулейман Керімов має "добровільно" віддати 200 млрд рублів;

Володимир Потанін - 130 млрд;

Олег Дерипаска - 100 млрд.

Щоб не втрачати власні капітали та яхти, олігархи вирішили перекласти ці витрати на плечі звичайних працівників.

Дійсно, 12-годинна зміна дозволить бізнесу компенсувати внески в бюджет за рахунок надміру дешевої та виснажливої робочої сили.

Академіки та "військовий рабський лад"

Ініціативу миттєво підтримав "науковий десант".

Так, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що такий графік - це "норма", особливо для видобувної промисловості.

Це свідчить про повну трансформацію російської свідомості у бік військового рабовласницького ладу, де права людини анулюються заради військової машини.

А поки робітникам пропонують працювати до смерті, чиновники продовжують "освоювати" бюджети.

За підсумками 2025 року середній хабар у РФ зріс до 1 млн рублів, а кількість корупційних справ підскочила на 12%. Таким чином, система деградує: зверху - хабарництво та олігархія, знизу - каторжна праця та "патріотичні" заклики терпіти.

Репресії - це назавжди

Для тих, хто сподівається на повернення до норми після війни, у Раді Федерації вже дали відповідь. Сенатор Клішас заявив: обмеження та закони воєнного часу діятимуть і надалі.

Влада відмовиться від них лише тоді, коли вони "втратять актуальність", що в реаліях диктатури означає "ніколи".

Таким чином, Росія остаточно перетворюється на цифровий ГУЛАГ, де олігархи виконують роль наглядачів, а народ - безправних кріпаків, чия праця має оплатити імперські амбіції Кремля.