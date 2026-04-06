После "душевного" разговора с Путиным, один из самых богатых людей РФ Олег Дерипаска озвучил инициативу, которая шокировала даже привыкших ко всему россиян.

Так, олигарх предложил официально перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе. Обоснование циничное: якобы это единственный способ спасти экономику от санкций. При этом Дерипаска назвал такой шаг "национальной особенностью" - умением собраться и работать больше в трудные времена.

На самом же деле это грубое нарушение международных конвенций МОТ, которые Россия когда-то обязалась выполнять.

Теперь российский рабочий - это просто "расходный материал" для максимизации прибыли.

Почему крупный бизнес так внезапно заговорил о каторжном труде

Все просто: Кремль выставил олигархам огромные счета на финансирование войны:

Сулейман Керимов должен "добровольно" отдать 200 млрд рублей;

Владимир Потанин - 130 млрд;

Олег Дерипаска - 100 млрд.

Чтобы не терять собственные капиталы и яхты, олигархи решили переложить эти расходы на плечи обычных работников.

Действительно, 12-часовая смена позволит бизнесу компенсировать взносы в бюджет за счет излишне дешевой и изнурительной рабочей силы.

Академики и "военный рабский строй"

Инициативу мгновенно поддержал "научный десант".

Так, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что такой график - это "норма", особенно для добывающей промышленности.

Это свидетельствует о полной трансформации российского сознания в сторону военного рабовладельческого строя, где права человека аннулируются ради военной машины.

А пока рабочим предлагают работать до смерти, чиновники продолжают "осваивать" бюджеты.

По итогам 2025 года средняя взятка в РФ выросла до 1 млн рублей, а количество коррупционных дел подскочило на 12%. Таким образом, система деградирует: сверху - взяточничество и олигархия, снизу - каторжный труд и "патриотические" призывы терпеть.

Репрессии - это навсегда

Для тех, кто надеется на возвращение к норме после войны, в Совете Федерации уже дали ответ. Сенатор Клишас заявил: ограничения и законы военного времени будут действовать и в дальнейшем.

Власть откажется от них только тогда, когда они "потеряют актуальность", что в реалиях диктатуры означает "никогда".

Таким образом, Россия окончательно превращается в цифровой ГУЛАГ, где олигархи выполняют роль надзирателей, а народ - бесправных крепостных, чей труд должен оплатить имперские амбиции Кремля.