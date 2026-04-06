Стало известно, что встреча российского диктатора Владимира Путина с миллиардерами может превратить россиян в современных крепостных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
После "душевного" разговора с Путиным, один из самых богатых людей РФ Олег Дерипаска озвучил инициативу, которая шокировала даже привыкших ко всему россиян.
Так, олигарх предложил официально перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе. Обоснование циничное: якобы это единственный способ спасти экономику от санкций. При этом Дерипаска назвал такой шаг "национальной особенностью" - умением собраться и работать больше в трудные времена.
На самом же деле это грубое нарушение международных конвенций МОТ, которые Россия когда-то обязалась выполнять.
Теперь российский рабочий - это просто "расходный материал" для максимизации прибыли.
Все просто: Кремль выставил олигархам огромные счета на финансирование войны:
Чтобы не терять собственные капиталы и яхты, олигархи решили переложить эти расходы на плечи обычных работников.
Действительно, 12-часовая смена позволит бизнесу компенсировать взносы в бюджет за счет излишне дешевой и изнурительной рабочей силы.
Инициативу мгновенно поддержал "научный десант".
Так, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что такой график - это "норма", особенно для добывающей промышленности.
Это свидетельствует о полной трансформации российского сознания в сторону военного рабовладельческого строя, где права человека аннулируются ради военной машины.
А пока рабочим предлагают работать до смерти, чиновники продолжают "осваивать" бюджеты.
По итогам 2025 года средняя взятка в РФ выросла до 1 млн рублей, а количество коррупционных дел подскочило на 12%. Таким образом, система деградирует: сверху - взяточничество и олигархия, снизу - каторжный труд и "патриотические" призывы терпеть.
Для тех, кто надеется на возвращение к норме после войны, в Совете Федерации уже дали ответ. Сенатор Клишас заявил: ограничения и законы военного времени будут действовать и в дальнейшем.
Власть откажется от них только тогда, когда они "потеряют актуальность", что в реалиях диктатуры означает "никогда".
Таким образом, Россия окончательно превращается в цифровой ГУЛАГ, где олигархи выполняют роль надзирателей, а народ - бесправных крепостных, чей труд должен оплатить имперские амбиции Кремля.
Напомним, в разведке ранее рассказывали, что россияне теряют доходы и не могут обслуживать кредиты. Прогнозируется, что в 2026 году эта тенденция продолжает расти на 7-10% ежемесячно.
Также РБК-Украина сообщало, что нефтяной гигант "Роснефть" по итогам 2025 года потерял почти 73% чистой прибыли, что глава компании назвал "идеальным штормом".
