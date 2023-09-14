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Росія потребує оперативної паузи, використовує для цього усі ресурси, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація хоче організувати оперативну паузу щонайменше до 5 місяців. Використовує для цього усі ресурси.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Основне завдання Росії сьогодні - організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз", - пише Подоляк. 

За словами радника голови Офісу президента, пауза терористам необхідна для: 

  • переозброєння армії; 
  • додаткової мобілізації; 
  • навчання; 
  • організації нової логістики; 
  • розгортання додаткових військових виробничих потужностей; 
  • формування "коаліції втомлених війною" для тиску на суспільства в різних країнах. 

"Для цього використовуються всі ресурси - інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські... Однак будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації", - додав радник голови Офісу президента. 

Михайло Подоляк нагадав про те, що лише військова поразка країни-терориста Росії на окупованих територіях призведе до миру. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 вересня, українські воїни ліквідували ще 620 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 270 тисяч одиниць особового складу. 

Тим часом українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, зокрема ведуть наступальні дії південніше Бахмута. 

Як стверджують експерти, вже незабаром наші воїни можуть звільнити Кліщіївку.

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