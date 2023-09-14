Россия нуждается в оперативной паузе, использует для этого все ресурсы, - Подоляк

Российская Федерация хочет организовать оперативную паузу минимум до 5 месяцев. Использует для этого все ресурсы.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .
"Основная задача России сегодня - организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы/разрушение ее тыловых баз", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, пауза террористам необходима для:
"Для этого используются все ресурсы - информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские... Однако любая "пауза в интересах России" на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", - добавил советник главы Офиса президента.
Михаил Подоляк напомнил о том, что только военное поражение страны-террориста России на оккупированных территориях приведет к миру.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 сентября, украинские воины ликвидировали еще 620 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 270 тысяч единиц личного состава.
Тем временем украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, в частности, ведут наступательные действия южнее Бахмута.
Как утверждают эксперты, уже вскоре наши воины могут освободить Клещиевку.
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