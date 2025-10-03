Росія постійно глушить військові супутники Британії і не тільки: що відомо

За його словами, Росія щотижня намагалася глушити військові супутники Великої Британії за допомогою наземних систем.

"У них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію", - сказав Тедман.

Він додав, що британські військові супутники були оснащені технологіями боротьби з глушильними перешкодами, однак "росіяни досить постійно глушать супутники".

На уточнене питання, як часто це відбувається, генерал відповів - щотижня.

За його словами, це було навмисно, і активність посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія та Китай випробували протисупутникову зброю

Тедман заявив, що РФ та Китай випробували протисупутникову зброю. Як Британія, так і США попереджали, що Москва розробляє можливості для розміщення ядерної зброї в космосі.

У той час як США вважають Китай головною загрозою, генерал Тедман вважає Росію більш безпосередньою небезпекою.

"Я б сказав, що китайці мають набагато складніші можливості, але росіяни мають більше бажання використовувати свої контркосмічні системи", - підсумував глава космічного командування.

Генерал Тедман ще зазначив, що стурбований ситуацією в космосі - не лише загрозами, а й ростом та скупченням космічних ресурсів.

Наразі на орбіті перебуває близько 45 000 об’єктів, включаючи близько 9 000 супутників. Цього року в космос буде запущено ще 300 ракет.



Зазначимо, у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія стежила за двома супутниками Intelsat, які використовувалися німецькими військовими.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників",- сказав він на космічній конференції в Берліні.