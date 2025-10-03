Россия постоянно глушит военные спутники Британии и не только: что известно

По его словам, Россия еженедельно пыталась глушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем.

"У них на борту есть полезные нагрузки, которые могут видеть наши спутники, и они пытаются собрать с них информацию", - сказал Тедман.

Он добавил, что британские военные спутники были оснащены технологиями борьбы с глушащими помехами, однако "россияне довольно постоянно глушат спутники".

На уточненный вопрос, как часто это происходит, генерал ответил - каждую неделю.

По его словам, это было намеренно, и активность усилилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия и Китай испытали противоспутниковое оружие

Тедман заявил, что РФ и Китай испытали противоспутниковое оружие. Как Великобритания, так и США предупреждали, что Москва разрабатывает возможности для размещения ядерного оружия в космосе.

В то время как США считают Китай главной угрозой, генерал Тедман считает Россию более непосредственной опасностью.

"Я бы сказал, что китайцы имеют гораздо более сложные возможности, но россияне имеют больше желания использовать свои контркосмические системы", - подытожил глава космического командования.

Генерал Тедман еще отметил, что обеспокоен ситуацией в космосе - не только угрозами, но и ростом и скоплением космических ресурсов.

Сейчас на орбите находится около 45 000 объектов, включая около 9 000 спутников. В этом году в космос будет запущено еще 300 ракет.



Отметим, в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия следила за двумя спутниками Intelsat, которые использовались немецкими военными.

"Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически нарушать работу спутников",- сказал он на космической конференции в Берлине.