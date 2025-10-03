Британія вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії, - FT

Україна розширює співпрацю з НАТО в розвідці та далекобійних ударах. Британія вже залучена в операції проти Росії на прохання Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Нові розвіддані від США

Як пише видання, США готуються надати Україні нові розвіддані для нанесення ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це стане посиленням ролі Вашингтона у війні, повідомили джерела, знайомі з обговореннями.

Така підтримка допоможе Києву краще картувати систему ППО Росії і прокладати маршрути ударів. Вона також посилить ефективність наявних в України далекобійних засобів і може бути корисною під час постачання нових озброєнь.

Позиція Трампа

Хоча остаточного рішення публічно не оголошено, президент Дональд Трамп доручив агентствам готуватися до обміну розвідданими. Один зі співрозмовників у Білому домі назвав те, що відбувається, "сейсмічним зрушенням у настроях" всередині оточення Трампа.

При цьому американський лідер, як і раніше, проти використання коштів платників податків для допомоги Україні. Він вважає за краще, щоб союзники по НАТО закуповували зброю у Вашингтона і вже самі передавали її Києву.

"Томагавки" і переговори із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом можливість передачі крилатих ракет Tomahawk. Ці озброєння входять до списку головних побажань Києва з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Ми побачимо. Усе залежатиме від рішення Трампа", - сказав Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. За його словами, зустріч із Трампом була "дуже продуктивною".

Роль Британії та союзників

Вашингтон також наполягає на розширенні допомоги союзників по НАТО в розвідці для України. Джерела FT повідомляють, що Британія вже допомагає Києву з деякими дальніми ударами по території Росії.