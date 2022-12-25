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Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на дрони, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Росія поставить Ірану ескадриллю винищувачів Су-35 в обмін на дрони (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israelinfo, яке наводить повідомлення 12-го каналу ізраїльського телебачення.

За даними джерел каналу в західній розвідці, які стежать за військовою співпрацею Москви і Тегерана, йдеться про 24 винищувачі, які спочатку призначалися для Єгипту.

Повідомляється, що США вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків. Так, Росія вирішила продати літаки Ірану після того, як держава почала постачати країні-агресору дрони.

За даними західних розвідок, підготовка іранських льотчиків на нових машинах триває повним ходом.

У повідомленні наголошується мала ймовірність того, що Росію зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався незважаючи на тиск США та всередині країни.

Нагадаємо, нещодавно Росія отримала від Ірану нову партію "Шахедів". Загалом країна-агресор отримала близько 1700 дронів.

Як повідомлялося раніше, Іран хоче збільшити постачання передових озброєнь Росії.

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