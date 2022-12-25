Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ

По данным источников канала в западной разведки, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, речь идет о 24 истребителях, которые первоначально предназначались для Египта.

Сообщается, что США уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов. Так, Россия решила продать самолеты Ирану после того, как государство начало поставлять стране-агрессору дроны.

По данным западных разведок, подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

В сообщении отмечается малая вероятность того, что Россию остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль воздерживался несмотря на давление США и внутри страны.

Напомним, недавно Россия получила от Ирана новую партию "Шахедов". Всего страна-агрессор получила около 1700 дронов.

Как сообщалось ранее, Иран хочет увеличить поставки передовых вооружений России.

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