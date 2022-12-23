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Іран планує збільшити постачання передових озброєнь РФ, - розвідка Ізраїлю

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Тель-Авів , П'ятниця 23 грудня 2022 12:34
Іран планує збільшити постачання передових озброєнь РФ, - розвідка Ізраїлю Фото: директор ізраїльської розвідки Моссад Давид Барне (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Іран намагається зберегти в таємниці майбутні наміри розширити постачання передової зброї в Росію для її використання у війні проти України. Також Тегеран має намір розширити свій проект зі збагачення урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ізраїльської розвідки Моссад Давида Барнеа, якого цитує ynet.co.il.

"Ми різними каналами отримуємо попередження про наміри Ірану поглибити та розширити постачання передової зброї в Росію, розширити свій ядерний проект, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону", - заявив Барнеа.

За його словами, іранська влада намагається приховати цю діяльність "під завісою таємності".

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці...Ізраїль не допустить того, щоб у розпорядженні іранського режиму з'явилася ядерна зброя. Не тільки найближчими роками, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссаду", - підсумував Барнеа.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної бесіди з главою Кремля Володимиром Путіним висловив занепокоєння щодо зближення Москви та Тегерана.

Додамо, що Вашингтон уважно відстежує ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Іран виступає спільником у війні Росії проти України і закликав зупинити це якнайшвидше.

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