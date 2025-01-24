Росія посилює захист оборонних об'єктів через дронові атаки ЗСУ, - ISW

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників військово-промислової комісії Брянської області. Під час зустрічі він обговорив питання збільшення виробництва російських систем протиповітряної оборони та захисту промислових і державних складів на теренах області.

Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх ударів ЗСУ.

В ISW нагадали, що атаки українських БпЛА в російському тилу переважно були спрямовані на оборонно-промислову базу та інші об'єкти, що підтримують військові зусилля Росії, зокрема на Брянський хімічний завод.

"Кремль може бути дедалі більше зацікавлений у посиленні можливостей протиповітряної оборони для захисту об'єктів оборонно-промислової бази, зокрема, у зв'язку з тим, що стан російської внутрішньої економіки надалі погіршується", - констатують в Інституті вивчення війни.