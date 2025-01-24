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Росія посилює захист оборонних об'єктів через дронові атаки ЗСУ, - ISW

Фото: росіяни посилюють ППО через атаки на оборонні та промислові об'єкти (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановане посилення сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників військово-промислової комісії Брянської області. Під час зустрічі він обговорив питання збільшення виробництва російських систем протиповітряної оборони та захисту промислових і державних складів на теренах області.

Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх ударів ЗСУ.

В ISW нагадали, що атаки українських БпЛА в російському тилу переважно були спрямовані на оборонно-промислову базу та інші об'єкти, що підтримують військові зусилля Росії, зокрема на Брянський хімічний завод.

"Кремль може бути дедалі більше зацікавлений у посиленні можливостей протиповітряної оборони для захисту об'єктів оборонно-промислової бази, зокрема, у зв'язку з тим, що стан російської внутрішньої економіки надалі погіршується", - констатують в Інституті вивчення війни.

Дронові атаки по території Росії

Українські військові та спецпризначенці регулярно атакують безпілотниками оборонні підприємства Росії, а також нафтобази і нафтопереробні заводи.

Так, цієї ночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, Ново-Рязанську ТЕЦ і авіабазу Дягілєво.

Крім того, безпілотники атакували Московську область.

21 січня БпЛА вдарили по нафтобазі у Лісках та Смоленському авіаційному заводу.

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Атака дронів