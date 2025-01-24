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Россия усиливает защиту оборонительных объектов из-за дроновых атак ВСУ, - ISW

Фото: россияне усиливают ПВО из-за атак на оборонные и промышленные объекты (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах от атак украинских беспилотников. Запланировано усиление сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 января встретился с группой представителей военно-промышленной комиссии Брянской области. Во время встречи он обсудил вопросы увеличения производства российских систем противовоздушной обороны и защиты промышленных и государственных складов на территории области.

Медведев также посетил Брянский химический завод, чтобы "посмотреть, какая там ситуация", поскольку завод продолжает выполнять российский государственный оборонный заказ после предыдущих ударов ВСУ.

В ISW напомнили, что атаки украинских БПЛА в российском тылу преимущественно были направлены на оборонно-промышленную базу и другие объекты, поддерживающие военные усилия России, в частности на Брянский химический завод.

"Кремль может быть все больше заинтересован в усилении возможностей противовоздушной обороны для защиты объектов оборонно-промышленной базы, в частности, в связи с тем, что состояние российской внутренней экономики продолжает ухудшаться", - констатируют в Институте изучения войны.

Дроновые атаки по территории России

Украинские военные и спецназовцы регулярно атакуют беспилотниками оборонные предприятия России, а также нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Так, этой ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Ново-Рязанскую ТЭЦ и авиабазу Дягилево.

Кроме того, беспилотники атаковали Московскую область.

21 января БпЛА ударили по нефтебазе в Лисках и Смоленскому авиационному заводу.

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Атака дронов