UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Росія посилила перевірки на окупованих територіях: кого шукають

Фото: процес паспортизації на ТОТ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Окупаційна влада посилила фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

На тимчасово окупованих територіях України різко посилили перевірки.

Тепер так звані фільтраційні заходи відбуваються не лише на блокпостах, а й на робочих місцях.

"Комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус в Росії. Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат. Мета очевидна — вигнати "не своїх" і залишити лише лояльних", - ідеться в повідомленні ЦНС.

У Центрі закликають українських громадян фіксувати випадки переслідувань і надсилати у анонімний чат-бот.

"Кожен факт фільтрації - доказ репресивної політики Кремля, що підлягатиме юридичному переслідуванню після деокупації", - запевняють у ЦНС.

Посилення контролю за українцями на ТОТ

Як повідомлялось, у березні 2024 року російський президент підписав указ. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або "легалізувати" своє перебування.

З початку окупації відсутність російського паспорта вже призводила до обмеження доступу до медичної допомоги, соціальних виплат і офіційного працевлаштування.

Також із початку січня на тимчасово окупованих територіях України працює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паспорт України