Росія посилила перевірки на окупованих територіях: кого шукають

На тимчасово окупованих територіях України різко посилили перевірки.

Тепер так звані фільтраційні заходи відбуваються не лише на блокпостах, а й на робочих місцях.

"Комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус в Росії. Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат. Мета очевидна — вигнати "не своїх" і залишити лише лояльних", - ідеться в повідомленні ЦНС.

У Центрі закликають українських громадян фіксувати випадки переслідувань і надсилати у анонімний чат-бот.

"Кожен факт фільтрації - доказ репресивної політики Кремля, що підлягатиме юридичному переслідуванню після деокупації", - запевняють у ЦНС.