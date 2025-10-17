Росія посилила перевірки на окупованих територіях: кого шукають

Окупаційна влада посилила фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.
На тимчасово окупованих територіях України різко посилили перевірки.
Тепер так звані фільтраційні заходи відбуваються не лише на блокпостах, а й на робочих місцях.
"Комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус в Росії. Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат. Мета очевидна — вигнати "не своїх" і залишити лише лояльних", - ідеться в повідомленні ЦНС.
У Центрі закликають українських громадян фіксувати випадки переслідувань і надсилати у анонімний чат-бот.
"Кожен факт фільтрації - доказ репресивної політики Кремля, що підлягатиме юридичному переслідуванню після деокупації", - запевняють у ЦНС.
Як повідомлялось, у березні 2024 року російський президент підписав указ. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або "легалізувати" своє перебування.
З початку окупації відсутність російського паспорта вже призводила до обмеження доступу до медичної допомоги, соціальних виплат і офіційного працевлаштування.
Також із початку січня на тимчасово окупованих територіях України працює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.