Жителів ТОТ змушують отримати паспорти РФ під загрозою депортації, - ЦПД

Неділя 24 серпня 2025 14:25
Жителів ТОТ змушують отримати паспорти РФ під загрозою депортації, - ЦПД Фото: Жителів ТОТ змушують отримати паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях поширюють попередження про те, що українці, які не отримають паспорт РФ до 10 вересня, будуть депортовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Відповідні роз’яснення транслюються через місцеві пропагандистські медіа.

Йдеться про указ російського президента, підписаний у березні 2024 року. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або легалізувати своє перебування.

Фактично людей ставлять перед вибором - прийняти громадянство держави-агресора чи зіткнутися з ризиком депортації та втратою майна.

З початку окупації відсутність російського паспорта вже призводила до обмеження доступу до медичної допомоги, соціальних виплат і офіційного працевлаштування.

Тепер, за даними ЦПД, Кремль посилює тиск, використовуючи примус і страх, аби прискорити насильницьку паспортизацію населення на ТОТ.

Нагадаємо, що починаючи з 5 січня на тимчасово окупованих територіях України запрацює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.

Російська Федерація Війна в Україні Окупанти
