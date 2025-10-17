RU

Общество Образование Деньги Изменения

Россия усилила проверки на оккупированных территориях: кого ищут

Фото: процесс паспортизации на ВОТ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупационные власти усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

На временно оккупированных территориях Украины резко усилили проверки.

Теперь так называемые фильтрационные мероприятия проходят не только на блокпостах, но и на рабочих местах.

"Коммунальные службы получили указания искать тех, кто не оформил статус в России. Людям без российского паспорта грозят депортация, конфискация имущества или блокирование выплат. Цель очевидна - выгнать "не своих" и оставить только лояльных", - говорится в сообщении ЦНС.

В Центре призывают украинских граждан фиксировать случаи преследований и отправлять в анонимный чат-бот.

"Каждый факт фильтрации - доказательство репрессивной политики Кремля, которое будет подлежать юридическому преследованию после деоккупации", - уверяют в ЦНС.

 

Усиление контроля за украинцами на ВОТ

Как сообщалось, в марте 2024 года российский президент подписал указ. Документ обязывает граждан Украины, которые "незаконно находятся в РФ", до 10 сентября или покинуть территорию, или "легализовать" свое пребывание.

С начала оккупации отсутствие российского паспорта уже приводило к ограничению доступа к медицинской помощи, социальным выплатам и официальному трудоустройству.

Также с начала января на временно оккупированных территориях Украины работает реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.

