Россия усилила проверки на оккупированных территориях: кого ищут

На временно оккупированных территориях Украины резко усилили проверки.

Теперь так называемые фильтрационные мероприятия проходят не только на блокпостах, но и на рабочих местах.

"Коммунальные службы получили указания искать тех, кто не оформил статус в России. Людям без российского паспорта грозят депортация, конфискация имущества или блокирование выплат. Цель очевидна - выгнать "не своих" и оставить только лояльных", - говорится в сообщении ЦНС.

В Центре призывают украинских граждан фиксировать случаи преследований и отправлять в анонимный чат-бот.

"Каждый факт фильтрации - доказательство репрессивной политики Кремля, которое будет подлежать юридическому преследованию после деоккупации", - уверяют в ЦНС.