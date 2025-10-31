Росія пошкодила важливі для ядерної безпеки України підстанції: що каже МАГАТЕ

Сьогодні рано вранці МАГАТЕ отримало інформацію про військову діяльність в Україні, яка призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту.

Після цього команди МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі. Команді ХАЕС також довелося перебувати в готелі кілька годин сьогодні вранці.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми", – сказав Генеральний директор Гроссі.

Він також знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності.