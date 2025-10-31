RU

Россия повредила важные для ядерной безопасности Украины подстанции: что говорит МАГАТЭ

Россия повредила важные для ядерной безопасности Украины подстанции
Автор: Карина Левицкая

МАГАТЭ сообщило, что из-за военных действий России повреждены подстанции, важные для ядерной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Сегодня рано утром МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде ХАЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют", - сказал Генеральный директор Гросси.

Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Ядерные угрозы России

Отметим, несколько дней назад начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что 21 октября Россия якобы провела успешные испытания ракеты "Буревестник".

Эта ракета имеет другое название - "летающий Чернобыль". А единственные, кого она пока убивает - это российские военные и специалисты.

Российский диктатор Владимир Путин также заявил о том, что Россия якобы успешно провела испытания подводного ядерного беспилотника "Посейдон".

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что он поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.

Объясняя приказ, Трамп добавил, что если другие страны проводят испытания, то США также имеют право.

