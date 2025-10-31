Россия повредила важные для ядерной безопасности Украины подстанции: что говорит МАГАТЭ

Сегодня рано утром МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде ХАЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют", - сказал Генеральный директор Гросси.

Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.