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Росія пошкодила розподільчий центр Dnipro-M у Києві

16:06 31.08.2026 Пн
1 хв
Масований обстріл столиці зачепив склади компанії
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальники ліквідовують пожежу (facebook.com_DSNSKyiv)

29 серпня розподільчий центр Dnipro-M у Києві отримав пошкодження через атаку Росії. Можливі затримки з доставкою товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Dnipro-M у Facebook.

Росія обстріляла Dnipro-M у Києві

У компанії зазначили, що розподільчий центр потрапив під ворожий удар. Проте найважливіше, що зі співробітниками все добре.

За словами пресслужби, Dnipro-M відновлюється після удару. Тому клієнтів попереджають про можливі невеликі затримки:

  • з доставкою товарів,
  • ремонтами інструментів.

Компанія обіцяє, що робить усе можливе, щоб вони їх майже не відчули. За потреби, з клієнтами зв’яжуться і подбають, щоб усе було вирішено.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 31 серпня Росія знову вдарила по складу мережі VARUS у Київській області. Атака зачепила складські приміщення мережі, постраждалих немає.

Також повідомлляося, що у Броварському районі горіли складські приміщення. Загоряння сталося в селі Погреби під Києвом.

Крім того, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог влучив в термінал логістичної компанії "Нова пошта". Після удару на об'єкті виникла пожежа.

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