Россия повредила распределительный центр Dnipro-M в Киеве

Россия обстреляла Dnipro-M в Киеве

В компании отметили, что распределительный центр попал под вражеский удар. Однако самое важное, что с сотрудниками все в порядке.

По словам пресс-службы, Dnipro-M восстанавливается после удара. Поэтому клиентов предупреждают о возможных небольших задержках:

с доставкой товаров,

ремонтами инструментов.

Компания обещает, что делает все возможное, чтобы клиенты их почти не почувствовали. При необходимости с ними свяжутся и позаботятся, чтобы все было решено.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 31 августа Россия снова ударила по складу сети VARUS в Киевской области. Атака коснулась складских помещений сети, пострадавших нет.

Также сообщалось, что в Броварском районе горели складские помещения. Возгорание произошло в селе Погребы под Киевом.