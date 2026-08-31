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РФ атакувала склад VARUS під Києвом, можливі перебої з постачанням

14:12 31.08.2026 Пн
1 хв
Що з магазинами VARUS після нічної атаки?
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала склад VARUS під Києвом, можливі перебої з постачанням Фото: наслідки атаки на Київщині 31 серпня (facebook.com. varusua)
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Уночі проти 31 серпня ворог знову вдарив по складу мережі VARUS у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі VARUS.

Що відомо про атаку

У компанії підтвердили, що атака зачепила складські приміщення мережі. Жертв серед персоналу немає.

"Найголовніше - усі живі, ніхто з наших співробітників не постраждав", - повідомили в VARUS.

Атака завдала суттєвих збитків. Значну частину товарів на складі пошкодили або повністю знищили.

Через пошкодження складу мережа попередила покупців про можливі наслідки, такі як затримки з поставками окремих товарів і навіть тимчасова відсутність деяких позицій на полицях магазинів.

У компанії запевнили, що вже працюють над відновленням постачання і намагаються якнайшвидше забезпечити магазини потрібним асортиментом.

Нагадаємо, вранці Київська міська військова адміністрація повідомила про займання складських приміщень у Деснянському районі столиці.

Пізніше в адміністрації уточнили, що пожежа спалахнула в селі Погреби неподалік Києва.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на Київ та область постраждали шестеро людей.

Трьох із них із тяжкими травмами госпіталізували до міських лікарень.

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