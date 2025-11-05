Росія поширює фейки про Покровськ, використовуючи ШІ: у ЦПД пояснили мету кампанії

У мережі TikTok поширюється відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.
Більшість таких відео супроводжуються підписами різними іноземними мовами, звертають увагу в Центрі.
Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій.
Мета кампанії, поясняюють у ЦПД, - створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу.
Всередині ж України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав’язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.
"Російські війська не полишають спроб захопити Покровськ, тривають запеклі бої за місто, Сили оборони України стримують ворога. Кампанія про "масову здачу в полон українських військових у Покровську" є інформаційною складовою військової операції росіян", - наголошують у Центрі.
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД повідомляла про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.
У Центрі звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.
У ЦПД наголошують, що теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.
Також у ЦПД розповідали, що російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.
Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну, переконані в ЦПД.