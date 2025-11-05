Росія поширює фейки про Покровськ, використовуючи ШІ: у ЦПД пояснили мету кампанії

Які фейки розповсюджує Росія

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД повідомляла про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.

У Центрі звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

У ЦПД наголошують, що теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.

Також у ЦПД розповідали, що російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну, переконані в ЦПД.