Россия распространяет фейки о Покровске, используя ИИ: в ЦПД объяснили цель кампании

Какие фейки распространяет Россия

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПИ сообщало об очередном фейке российской пропаганды о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.

В Центре обратили внимание на то, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.

В ЦПИ отмечают, что тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать ВСУ.

Также в ЦПИ рассказывали, что российская пропаганда рассказывает дезинформацию, будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.

Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину, убеждены в ЦПИ.