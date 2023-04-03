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Бахмут - це Україна. В ОП просять не реагувати на фейки ворога про "взяття" міста

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Бахмут, Понеділок 03 квітня 2023 11:40
Бахмут - це Україна. В ОП просять не реагувати на фейки ворога про "взяття" міста Фото: в ОП просять не реагувати на фейки ворога про "взяття" Бахмута (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито "юридичне взяття" Бахмута. На що в Офісі українського президента відповіли, закликавши не реагувати на фейки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника ОП Андрія Єрмака.

"Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", - написав Єрмак.

Що сказав Пригожин

Нагадаємо, напередодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин оприлюднив відео, де заявив, що його найманці нібито "взяли Бахмут", щоправда, цього разу "юридично".

Ватажок "вагнерівців" стверджує, що вони буцімто "готуються вивісити прапор над міською адміністрацією" в Бахмуті.

Варто зазначити, що саме відео Пригожина було низької якості і розглянути на ньому практично нічого не можливо.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, як нещодавно повідомили українські прикордонники, вони продовжують з іншими бійцями тримати оборону Бахмута, бої за місто продовжуються.

Додамо, за даними Міноборони, ситуація в Бахмуті Донецької області залишається дуже напруженою. Росія робить спроби залучити не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

При цьому втрати росіян у боях за місто є колосальними.

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