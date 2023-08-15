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Росія порушить резолюції ООН, якщо купить зброю у Північної Кореї, - Держдеп США

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Вівторок 15 серпня 2023 20:38
Росія порушить резолюції ООН, якщо купить зброю у Північної Кореї, - Держдеп США Фото: Ведант Патель, спікер Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Придбання Росією зброї у Північної Кореї стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Про це заявив спікер Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", - зазначив Патель.

Він також уточнив, що США мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю.

За його словами, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу - Північну Корею та Іран.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що Росія планує розпочати купівлю зброї у Північної Кореї. Вона хоче одержати від КНДР артилерійські снаряди.

Пізніше прессекретар міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам заявив, що диктатор Кім Чен Ин готується розпочати експорт снарядів. Він уже відвідав найбільші заводи.

При цьому секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що наша країна не спостерігає постачання північнокорейської зброї до Росії.

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