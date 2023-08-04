ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хоче купити у КНДР артилерійські снаряди, - Кірбі

Новость на русском →
П'ятниця 04 серпня 2023 00:46
Росія хоче купити у КНДР артилерійські снаряди, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія планує розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію артилерійських снарядів для використання на війні проти України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що таку інформацію здобула американська розвідка.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажу артилерійських снарядів Росії", - заявив Кірбі.

Координатор Радбезу додав, що останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до КНДР пов'язаний саме з намаганнями РФ переконати Пхеньян у продажі боєприпасів.

КНДР та війна Росії проти України

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно до інформації США, постачає боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Також нещодавно Шойгу їздив до КНДР - у Білому домі зазначили, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї. Пізніше Державний департамент США заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирби Білий дім Російська Федерація КНДР
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи