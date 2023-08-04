Росія хоче купити у КНДР артилерійські снаряди, - Кірбі

Росія планує розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію артилерійських снарядів для використання на війні проти України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що таку інформацію здобула американська розвідка.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажу артилерійських снарядів Росії", - заявив Кірбі.

Координатор Радбезу додав, що останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до КНДР пов'язаний саме з намаганнями РФ переконати Пхеньян у продажі боєприпасів.

КНДР та війна Росії проти України

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно до інформації США, постачає боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Також нещодавно Шойгу їздив до КНДР - у Білому домі зазначили, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї. Пізніше Державний департамент США заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.

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