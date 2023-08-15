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Россия нарушит резолюции ООН, если купит оружие у Северной Кореи, - Госдеп США

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Вторник 15 августа 2023 20:38
Россия нарушит резолюции ООН, если купит оружие у Северной Кореи, - Госдеп США Фото: Ведант Патель, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Покупка Россией оружия у Северной Кореи станет нарушением ряда резолюций Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Любое сотрудничество в области безопасности или сделка по продаже оружия между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Патель.

Он также уточнил, что у США есть информация о планах России расширить военное сотрудничество с Северной Кореей.

По его словам, Россия в своей агрессивной войне против Украины опирается на одни из самых отчужденных стран мира - Северную Корею и Иран.

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Россия планирует начать покупку оружия у Северной Кореи. Она хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды.

Позже пресс-секретарь министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам заявил, что диктатор Ким Чен Ын готовится начать экспорт снарядов. Он уже посетил крупнейшие заводы.

При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что наша страна не наблюдает поставок северокорейского оружия в Россию.

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