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Україна поки що не фіксує передачу Росії зброї КНДР, але спостерігає за ситуацією, - Данілов

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Вівторок 08 серпня 2023 18:06
Україна поки що не фіксує передачу Росії зброї КНДР, але спостерігає за ситуацією, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна поки що не може сказати про те, що Північна Корея передає Росії свою зброю. Але за ситуацією уважно спостерігають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо Росія звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

"Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є", - зазначив Данілов.

Він додав, що поки що Україна може впевнено стверджувати про передачу Росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирного населення.

Плани Росії щодо купівлі зброї

Нагадаємо, кілька днів тому координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія планує придбати у Північної Кореї артилерійські снаряди, щоб використати їх у війні проти України.

Пізніше прессекретар міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам розповів, що диктатор Кім Чен Ин готується розпочати експорт снарядів. Він уже відвідав найбільші заводи.

Все це відбувається після того, як Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею. Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджував, що чиновник країни-агресора міг просити про передачу зброї.

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