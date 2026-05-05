ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Терористичний удар без будь-якого сенсу: Зеленський про обстріл Дніпра і Запоріжжя

22:16 05.05.2026 Вт
2 хв
Атака росіян забрала у двох містах 16 життів
aimg Валерій Ульяненко
Терористичний удар без будь-якого сенсу: Зеленський про обстріл Дніпра і Запоріжжя Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У вівторок, 5 травня, РФ обстріляла Запоріжжя та Дніпро, де постраждало та загинуло багато людей. Це був "терористичний удар", позбавлений військового сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: кількість жертв продовжує рости

"Зараз у лікарні сім поранених після російського удару по Запоріжжю, і ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих", - розповів глава держави.

Він зазначив, що росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами просто по міській цивільній інфраструктурі міста, і додав, що окупанти "не обмежують себе у знищенні життя".

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що увечері РФ завдала удару по Дніпру - станом на зараз відомо про чотирьох загиблих.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування"", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і 37 поранених. Завтра, 6 травня, у місті оголосили День жалоби.

Крім того, окупанти вдарили фугасними авіабомбами по Краматорську. Удари прийшлися на центр міста, де перебували мирні жителі. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 12 постраждалих.

Також російські окупанти завдали ударів по Чернігову із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Ворожий дрон влучив у центральну частину міста.

Було пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі. Крім того, троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Дніпро Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним