Росія попередила США про удар по Україні ракетою "Орєшнік"

Росія вдарила по Україні новою ракетою

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Росія вдарила по Дніпру новою ракетою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ написали, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Але пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпропетровській області ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Це було її випробування.

При цьому, як пише Defense Express, насправді окупанти могли вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж", а міф із "Орєшніком" Москва придумала, щоб залякати Захід.

Також видання CNN написало, що США заздалегідь попереджали Україну про загрозу удару експериментальною російською ракетою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.