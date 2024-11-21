США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки РФ експериментальною ракетою, - CNN

Російські окупанти під час удару по Дніпропетровській області сьогодні, 21 листопада, використали експериментальну балістичну ракету середньої дальності. США заздалегідь попереджали Україну про можливість атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що США заздалегідь знали про можливість застосування Росією такої ракети та попередили не лише Україну, а й інші країни.

Співрозмовник CNN вважає, що Росія має лише невелику кількість таких експериментальних ракет.

За словами неназваного чиновника, Україна витримала "незліченну кількість атак" росіян, у тому числі ракетами зі "значно більшими боєголовками", ніж у експериментальної балістики.

CNN припустило, що американський чиновник мав на увазі ФАБ-1500, які застосовують проти України російські окупанти.