Россия предупредила США об ударе по Украине ракетой "Орешник"

Россия предупредила Соединенные Штаты Америки об ударе по Украине незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга.
Как рассказал изданию американский чиновник, США были уведомлены Россией незадолго до удара баллистической ракетой средней дальности по городу Днепр.
"США были кратко извещены перед запуском через
каналы уменьшения ядерного риска", - сказал он.
Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.
Стоит отметить, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что РФ никого не предупреждали, потому что "нет таких обязательств". Однако позже изменил свою позицию.
"За 30 минут до пуска "Орешника" Россия отправила США сообщение в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности", - сказал он.
Напомним, сегодня, 21 ноября, Россия ударила по Днепру новой ракетой. Сначала Воздушные силы ВСУ написали, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.
Но позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Днепропетровской области ракетной системой средней дальности "Орешник". Это было ее испытание.
При этом, как пишет Defense Express, на самом деле оккупанты могли ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", а миф с "Орешником" Москва придумала, чтобы запугать Запад.
Также издание CNN написало, что США заранее предупреждали Украину об угрозе удара экспериментальной российской ракетой.
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