Россия предупредила США об ударе по Украине ракетой "Орешник"

Россия ударила по Украине новой ракетой

Напомним, сегодня, 21 ноября, Россия ударила по Днепру новой ракетой. Сначала Воздушные силы ВСУ написали, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Но позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Днепропетровской области ракетной системой средней дальности "Орешник". Это было ее испытание.

При этом, как пишет Defense Express, на самом деле оккупанты могли ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", а миф с "Орешником" Москва придумала, чтобы запугать Запад.

Также издание CNN написало, что США заранее предупреждали Украину об угрозе удара экспериментальной российской ракетой.

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