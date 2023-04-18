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В Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи

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Вівторок 18 квітня 2023 02:33
В Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи Фото: в Снігурівці пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунало 4 вибухи.

Про це повідомляє кореспондет РБК-Україна.

Вибухи під час повітряної тривоги близько 2:00. Місцеві жителі повідомляють про звуки прольоту безпілотників "Шахед-136".

Нагадаємо, що 16 квітня, рсоіяни теж обстріляли Снігурівську громаду - було зафіксовано близько 10 вибухів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків.

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Миколаївська область Вибух
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