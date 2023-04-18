Кількість поранених після обстрілу Херсона продовжує зростати

Через обстріл центру Херсона та атаки на ринок поранення отримали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

18 квітня російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого . До цього повідомлялось про 7 поранених.

Як додали рятувальники, пожежу вдалось швидко ліквідувати, загиблих та травмованих не виявлено.

"Вранці, 18 квітня, після ворожого обстрілу Херсону надійшла інформація про загорання приватного будинку на одній із вулиць", - розповіли в ДСНС України.

Оновлено. Під час ранкового обстрілу Херсона 18 квітня сталася пожежа у приватному будинку.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки та автотранспорт", - додали у відомстві.

Оновлено . За даними Офісу генпрокурора, вранці 18 квітня окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона, поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями людей.

Як додали в адміністрації, ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку. Через атаку пошкоджено торговельні павільйони.

"Кількість постраждалих через російський обстріл середмістя Херсона зросла до десяти: 1 людина загинула, 9 - поранені", - йдеться в повідомленні.

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