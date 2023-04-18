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Кількість поранених після обстрілу Херсона продовжує зростати

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Херсон, Вівторок 18 квітня 2023 13:20
Кількість поранених після обстрілу Херсона продовжує зростати Фото: кількість поранених через обстріл ринку у Херсоні знову зросла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл центру Херсона та атаки на ринок поранення отримали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Кількість постраждалих через російський обстріл середмістя Херсона зросла до десяти: 1 людина загинула, 9 - поранені", - йдеться в повідомленні.

Як додали в адміністрації, ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку. Через атаку пошкоджено торговельні павільйони.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, вранці 18 квітня окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона, поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями людей.

"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки та автотранспорт", - додали у відомстві.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Оновлено. Під час ранкового обстрілу Херсона 18 квітня сталася пожежа у приватному будинку.

"Вранці, 18 квітня, після ворожого обстрілу Херсону надійшла інформація про загорання приватного будинку на одній із вулиць", - розповіли в ДСНС України.

Як додали рятувальники, пожежу вдалось швидко ліквідувати, загиблих та травмованих не виявлено.

Обстріл Херсона

18 квітня російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого. До цього повідомлялось про 7 поранених.

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