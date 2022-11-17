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Росія понесе відповідальність за катастрофу МН17 як держава, - МЗС України

Фото: Росія понесе відповідальність за катастрофу МН17 як держава (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація також нестиме відповідальність за авіакатастрофу МН17. Зібрані докази під час розслідування допоможуть позову України проти країни окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як відзначає МЗС, рішення суду Гааги є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості, яке стало можливим завдяки кропіткій роботі слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи.

"Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться", - пише пресслужба.

Російська Федерації також нестиме відповідальність за авіакатастрофу як країна, оскільки передача бойовикам ЗРК "Бук", є порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

"Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН", - додає пресслужба.

Україна, зі свого боку, продовжить докладати зусилля аби встановити справедливість щодо жертв авіакатастрофи і їх рідних.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд Гааги заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі про авіакатастрофу МН17. Після винесення вироку, Росія відмовилась видавати Нідерландам двох засуджених - Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

Тим часом МЗС країни окупанта вже почало виправдовуватись й звинуватило суд Гааги в виконанні нібито "політичного замовлення".

РБК-Україна розкривало усі подробиці судового процесу.

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