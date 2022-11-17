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Россия понесет ответственность за катастрофу МН17 как государство, - МИД Украины

Фото: Россия понесет ответственность за катастрофу МН17 как государство (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация также будет нести ответственность за авиакатастрофу МН17. Собранные доказательства в ходе расследования помогут иску Украины против страны оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечает МИД, решение суда Гааги является знаковым событием на пути к установлению справедливости, которое стало возможным благодаря кропотливой работе следователей и прокуроров международной Совместной следственной группы.

"Объявленные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ о сбивании пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно состоится", - пишет пресс-служба.

Российская Федерации также будет нести ответственность за авиакатастрофу как страна, поскольку передача боевикам ЗРК "Бук", является нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств в деле по иску Украины к РФ, которое сейчас рассматривается Международным судом ООН", - добавляет пресс-служба.

Украина, со своей стороны, продолжит прилагать усилия, чтобы установить справедливость в отношении жертв авиакатастрофы и их родных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд Гааги заявил о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу об авиакатастрофе МН17. После вынесения приговора Россия отказалась выдавать Нидерландам двух осужденных - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Между тем МИД страны оккупанта уже начал оправдываться и обвинил суд Гааги в выполнении якобы "политического заказа".

РБК-Украина раскрывало все подробности судебного процесса.

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