Россия понесет ответственность за катастрофу МН17 как государство, - МИД Украины

Как отмечает МИД, решение суда Гааги является знаковым событием на пути к установлению справедливости, которое стало возможным благодаря кропотливой работе следователей и прокуроров международной Совместной следственной группы.

"Объявленные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ о сбивании пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно состоится", - пишет пресс-служба.

Российская Федерации также будет нести ответственность за авиакатастрофу как страна, поскольку передача боевикам ЗРК "Бук", является нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

"Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств в деле по иску Украины к РФ, которое сейчас рассматривается Международным судом ООН", - добавляет пресс-служба.

Украина, со своей стороны, продолжит прилагать усилия, чтобы установить справедливость в отношении жертв авиакатастрофы и их родных.