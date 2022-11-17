"Політичне замовлення". В Росії образились на вирок суду Гааги у справі про MH17
Російська Федерація очікувано образилась через вирок окружного суду Гааги щодо авіакатастрофи МН17. Заявила про нібито "політичне замовлення".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як відзначає Міністерство закордонних справ Росії, рішення суду щодо причетності Росії до авіакатастрофи "свідчить, що в його основі лежало політичне замовлення".
"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - додає МЗС.
Водночас Росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд Гааги заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі про авіакатастрофу МН17. Після винесення вироку, Росія відмовилась видавати Нідерландам двох засуджених - Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.
РБК-Україна розкривало усі подробиці судового процесу.
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