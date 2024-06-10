У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим особливий російський винищувач Су-57

За весь період повномасштабного вторгнення ворог використовував літаки Су-57 буквально лічені рази. Переважно його активність спостерігалась на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", - зауважив Євлаш. Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.