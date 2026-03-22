Индия может отказаться от российских Су-57: в Defense Express назвали причину

Индия еще в 2018 году отказалась от совместного проекта с РФ по Су-57, заявив, что истребитель не соответствует требованиям пятого поколения. Однако Москва не оставляет попытки "втюхать" свой самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Планы Индии и предложение России

Как пишет военно-аналитический портал, желание правительства Индии присоединиться к одному из двух проектов разработки истребителя шестого поколения, британско-итальянско-японским Tempest или французско-немецко-испанским FCAS, поднимает вопрос реальности закупки российских Су-57.

Аналитики отмечают, что Москва наобещала Дели к своему истребителю, который только в РФ называют представителем пятого поколения, кучу "бонусов", включая новый двигатель и только пока запатентованный вариант самолета.

А Дели якобы очень серьезно оценивает это предложение. Несмотря на то, что еще в 2018 вышел из совместного проекта с РФ по разработке этой машины, прямо заявив, что он не соответствует требованиям.

Собственные разработки и финансовые затраты

"На это накладывается то, что правительство Индии подтвердило актуальность планов построить собственный истребитель пятого поколения AMCA. И ставка на быстрое присоединение к разработке истребителя шестого поколения, вместе с инвестициями в собственные разработки это очень значительные расходы. Потому что общие расходы на программу истребителя шестого поколения оцениваются в более 50 млрд евро", - сообщает Defense Express.

При этом сказано, что если Индия станет четвертым участником одного из проектов, то речь идет о сумме 12,5 млрд евро, а если, что заменит Германию в FCAS, то более 16,5 млрд евро.

Собственная разработка AMCA также потребует миллиардных бюджетов из-за огромного объема технологий, которыми планирует овладеть Индия для этого. В то же время встает вопрос этапности обновления индийских воздушных сил, которое может стать ключевым.

"Сейчас страна получает Rafale, с планом осуществить огромный заказ на еще 114 Rafale. Это должно довести их количество в воздушных силах до около 150 единиц (еще 26 замолено в палубной версии для ВМС)", - отмечает издание.

В то же время основой воздушных сил Индии является около 260 российских Су-30МКИ, количество которых постепенно уменьшается в катастрофах и авариях. И в начале марта Индия потеряла уже 14 Су-30МКИ, что составило 5% от всего количества.

Собственным Tejas Индия пытается сейчас закрыть проблему нехватки самолетов, после вывода из эксплуатации МиГ-21, которых в авариях и катастрофах потеряла более 60%. Но этот процесс постоянно страдает от проблем, сейчас - от потерь трех Tejas за последние два года.

Издание указывает, что все эти проекты имеют примерно одинаковый срок реализации - до середины-конца 2030-х годов.

Обновление авиапарка

По планам, к 2035 году должны начаться поставки AMCA, а к 2040 году Индия должна иметь модернизированный парк Су-30, Rafale, Tejas, первые собственные AMCA и первые истребители шестого поколения. На этом фоне роль российского Су-57 в индийской авиации выглядит довольно сложной.

"В конце концов в Дели всегда могут осуществить совершенно нелогичные шаги, например, как продолжение закупки у РФ ЗРК С-400 несмотря на невыполнение Москвой даже предыдущего контракта 8-летней давности", - отмечает Defense Express.