Росія погрожувала збивати французькі літаки, - міністр оборони Франції

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну назвав погрози, спрямовані на літаки, що патрулювали міжнародний повітряний простір минулого місяця - "особливо агресивною" позицією Москви.



За його словами, це нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.



"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав міністр в інтерв'ю.



За словами Лекорну, поведінка Росії в 2024 році "не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році та, очевидно, до агресії в Україні". Він пояснив це тим, що Росія перебуває в скрутному становищі на полі бою.