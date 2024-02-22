Росія погрожувала збивати французькі літаки, - міністр оборони Франції

Росія погрожувала збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем. Таку заяву у Франції розцінили, як "особливо агресивну" позицію Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну назвав погрози, спрямовані на літаки, що патрулювали міжнародний повітряний простір минулого місяця - "особливо агресивною" позицією Москви.
За його словами, це нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.
"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав міністр в інтерв'ю.
За словами Лекорну, поведінка Росії в 2024 році "не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році та, очевидно, до агресії в Україні". Він пояснив це тим, що Росія перебуває в скрутному становищі на полі бою.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, із президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.
Згодом Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar та додаткове посилення ППО.
Крім цього, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що Франція передасть Україні нові дрони-камікадзе. Постачання можуть відбутися в найближчі тижні.
Наразі уряд Франції шукає кошти для фінансування пакета військової допомоги Україні в розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.
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