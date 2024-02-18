Франція найближчими тижнями передасть Україні новітні дрони-камікадзе, - Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Він зазначив, що Франція розробляє дрони-камікадзе. Зараз розробка знаходиться в експериментальній фазі.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав Лекорню.

Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Допомога Франції

Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.