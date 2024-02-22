Россия угрожала сбивать французские самолеты, - министр обороны Франции

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну назвал угрозы, направленные на самолеты, патрулированные международным воздушным пространством в прошлом месяце - "особо агрессивной" позицией Москвы.



По его словам, это похоже на поведение Советского Союза во время холодной войны.



"Месяц тому, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сказал министр в интервью.



По словам Лекорна, поведение России в 2024 году "не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, очевидно, к агрессии в Украине". Он объяснил это тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя.