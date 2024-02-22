Россия угрожала сбивать французские самолеты, - министр обороны Франции

Россия угрожала сбивать французские патрульные самолеты над Черным морем. Такое заявление во Франции расценили как "особо агрессивную" позицию Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорну назвал угрозы, направленные на самолеты, патрулированные международным воздушным пространством в прошлом месяце - "особо агрессивной" позицией Москвы.
По его словам, это похоже на поведение Советского Союза во время холодной войны.
"Месяц тому, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сказал министр в интервью.
По словам Лекорна, поведение России в 2024 году "не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, очевидно, к агрессии в Украине". Он объяснил это тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.
Впоследствии Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.
Кроме того, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Снабжение могут состояться в ближайшие недели.
Пока правительство Франции ищет средства для финансирования пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд евро после масштабного сокращения расходов страны.
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