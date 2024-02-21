Франція шукає кошти для допомоги Україні після масштабного скорочення видатків, - Bloomberg

Уряд Франції шукає кошти для фінансування пакета військової допомоги Україні в розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністерствам оборони, закордонних справ і фінансів Франції буде запропоновано перенаправити кошти і знайти можливості для економії, щоб оплатити обладнання - від ракет до артилерії, повідомили люди, знайомі з цим питанням, не розкриваючи подробиць, оскільки обговорення триває.

Можливості уряду обмежені після того, як у неділю, 18 лютого, він знизив прогноз ВВП Франції на 2024 рік і заявив, що йому необхідно заощадити 10 мільярдів євро, щоб виконати зобов'язання зі скорочення бюджетного дефіциту. Уряд пообіцяв дорогі заходи з надання допомоги фермерам, які протестують проти зростання цін, дешевого імпорту і бюрократичної тяганини.

Крім цього Францію критикують за відсутність прозорості в наданні допомоги Україні, що призводить до звинувачень у тому, що вона робить не так багато, як партнери по ЄС і НАТО. Українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів, оскільки повномасштабне вторгнення Росії цього тижня досягне дворічного рубежу.

Фінансування останньої допомоги має бути знайдено без внесення офіційних змін до бюджету цього року, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи конфіденційні плани. Один зі співрозмовників додав, що 400 мільйонів євро, виділені на фінансування збройних сил до 2027 року, не включають можливості для додаткової допомоги, що ускладнює завдання.

Згідно з опублікованими даними, Франція витратила 3,8 мільярда євро на підтримку України, включно з ракетними комплексами "земля-повітря" SAMP-T, самохідними гаубицями Caesar, бронемашинами AMX 10 і ракетами SCALP.

Допомога Франції

Франція є однією із країн-лідерів за допомогою України. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, із президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Згодом Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar та додаткове посилення ППО.

Крім цього, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що Франція передасть Україні нові дрони-камікадзе. Постачання можуть відбутися в найближчі тижні.

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