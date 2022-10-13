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Росія погрожує вийти із зернової угоди

Фото: Росія погрожує вийти із зернової угоди (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Москва погрожує вийти із зернової угоди, якщо її вимоги не будуть виконані щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії.

Про це заявив представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо ми побачимо, що на російській стороні угоди нічого не відбувається - експорт російського зерна та добрив, - то вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", - сказав Гатілов.

На питання, чи може Росія утриматися від підтримки відновлення угоди щодо зерна через побоювання, він відповів: "Є така можливість. Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути справедливою і справедливо виконуватись усіма сторонами".

Нагадаємо, що сьогодні Ердоган запропонував своєму російському колегі Володимиру Путіну продовжити дію зернової угоди.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Усього з початку серпня з України було експортовано понад 7 млн тонн аграрної продукції. Угода укладена на три місяці.

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Російська Федерація