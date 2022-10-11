ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За час дії зернової угоди з України експортували 7 млн тонн агропродукції

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 13:40
За час дії зернової угоди з України експортували 7 млн тонн агропродукції Фото: з України вже експортували 7 млн тонн агропродукції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, 11 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 7 суден. На їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.

Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну