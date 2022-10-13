RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия угрожает выйти из зернового соглашения

Фото: Россия угрожает выйти из зернового соглашения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Москва угрожает выйти из зернового соглашения, если ее требования не будут выполнены касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, - то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.

На вопрос, может ли Россия воздержаться от поддержки возобновления сделки по зерну из-за опасений, он ответил: "Есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами".

Напомним, что сегодня Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Всего с начала августа из Украины было экспортировано более 7 млн тонн аграрной продукции. Соглашение заключено на три месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация