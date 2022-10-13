Ердоган запропонував Путіну продовжити зернову угоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми сповнені рішучості збільшити та продовжити експорт зерна в рамках Стамбульської угоди", - сказав він, зазначивши, що також це має стосуватися перевезення російського зерна та добрив через Туреччину.

Путін заявив на зустрічі, що до найбідніших країн надходить недостатньо зерна. Росія також заявляє, що її власний експорт зерна та добрив, хоч і не піддається прямим санкціям Заходу, стримується проблемами з доступом до іноземних портів та труднощів із отриманням страховки.

При цьому Путін заявив, що Туреччина є найбільш надійним маршрутом для доставки газу до Європейського Союзу і запропонував створити там "газовий хаб".

"Під час роботи цього хаба, який ми могли б створити разом, звичайно ж, це був і майданчик не тільки для постачання, а й для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання - питання ціноутворення", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що "сьогодні ці надхмарні ціни ми могли б легко регулювати на нормальному ринковому рівні".

Ця пропозиція надійшла у зв'язку з тим, що Росія прагне зберегти свій енергетичний вплив на Європу, одночасно перенаправляючи постачання з балтійського газопроводу "Північний потік", пошкодженого внаслідок вибухів минулого місяця.