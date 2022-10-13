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Ердоган запропонував Путіну продовжити зернову угоду

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 15:26
Ердоган запропонував Путіну продовжити зернову угоду Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну продовжити дію зернової угоди, яка дозволила відкрити чорноморські порти для експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми сповнені рішучості збільшити та продовжити експорт зерна в рамках Стамбульської угоди", - сказав він, зазначивши, що також це має стосуватися перевезення російського зерна та добрив через Туреччину.

Путін заявив на зустрічі, що до найбідніших країн надходить недостатньо зерна. Росія також заявляє, що її власний експорт зерна та добрив, хоч і не піддається прямим санкціям Заходу, стримується проблемами з доступом до іноземних портів та труднощів із отриманням страховки.

При цьому Путін заявив, що Туреччина є найбільш надійним маршрутом для доставки газу до Європейського Союзу і запропонував створити там "газовий хаб".

"Під час роботи цього хаба, який ми могли б створити разом, звичайно ж, це був і майданчик не тільки для постачання, а й для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання - питання ціноутворення", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що "сьогодні ці надхмарні ціни ми могли б легко регулювати на нормальному ринковому рівні".

Ця пропозиція надійшла у зв'язку з тим, що Росія прагне зберегти свій енергетичний вплив на Європу, одночасно перенаправляючи постачання з балтійського газопроводу "Північний потік", пошкодженого внаслідок вибухів минулого місяця.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду , яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Усього з України було експортовано понад 7 млн. тонн аграрної продукції. Угода укладена на три місяці.

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