Росія погрожує "систематичними" ударами по Києву: що за цим стоїть насправді

25 травня Міністерство закордонних справ Росії попередило про "систематичні" удари по об'єктах оборонно-промислового комплексу України - підприємствах з виробництва та проектування дронів, командних центрах і штабах у Києві.

МЗС Росії закликало іноземних громадян, дипломатів та міжнародні організації виїхати з Києва. Мешканцям міста порадили уникати районів з військовою та урядовою інфраструктурою.

Три провали, які Путін намагається приховати

За оцінкою ISW, нові погрози - це спроба відвернути увагу від власних труднощів:

приниження через необхідність просити в України дозволу на проведення параду до Дня Перемоги 9 травня;

невдачі на полі бою - наступальна операція "Весна-Літо 2026" не дає значних результатів через українські контратаки, перевагу в дронах та удари середньої дальності;

зростаючий економічний тиск усередині Росії, який породжує невдоволення главою Кремля Путіним серед населення.

Виправдання зі Старобільськом - маніпуляція

Росія подала погрозу як відповідь на нібито удар України 21-22 травня по коледжу в окупованому Старобільську Луганської області. Те саме виправдання використовувалося для масованого удару 23-24 травня - понад 90 ракет і 600 дронів.

Але підготувати такий масштабний удар за 24-48 годин неможливо. Планування тривало кілька тижнів.

До того ж Росія не надала доказів того, що удар був спрямований виключно проти цивільного об'єкта. Україна заявила, що на території коледжу був розташований військовий табір. Росія раніше вже розміщувала військові цілі в цивільних будівлях.

Чому вдарили саме зараз

ISW нагадує: Росія традиційно посилює удари перед важливими переговорами або після власних невдач. Мета - зірвати або затягнути мирний процес.

Удари по Києву почали посилюватися ще в ніч з 12 на 13 травня - через менш ніж добу після закінчення перемир'я на День Перемоги. Це сталося за понад тиждень до удару по Старобільську.

Росія також навмисно скористалася глобальним дефіцитом ракет-перехоплювачів "Патріот", щоб максимізувати ефект від своїх ударів, зокрема балістичними ракетами.

Крім того, 25 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зателефонував державному секретарю США Марко Рубіо, щоб поширити версію Кремля про те, що саме Україна та її партнери підривають мирний процес.