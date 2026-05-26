Россия угрожает "систематическими" ударами по Киеву: что за этим стоит на самом деле

25 мая Министерство иностранных дел России предупредило о "систематических" ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины - предприятиям по производству и проектированию дронов, командным центрам и штабам в Киеве.

МИД России призвал иностранных граждан, дипломатов и международные организации выехать из Киева. Жителям города посоветовали избегать районов с военной и правительственной инфраструктурой.

Три провала, которые Путин пытается скрыть

По оценке ISW, новые угрозы - это попытка отвлечь внимание от собственных трудностей:

унижение из-за необходимости просить у Украины разрешения на проведение парада ко Дню Победы 9 мая;

неудачи на поле боя - наступательная операция "Весна-Лето 2026" не дает значительных результатов из-за украинских контратак, превосходства в дронах и ударов средней дальности;

растущее экономическое давление внутри России, которое порождает недовольство главой Кремля Путиным среди населения.

Оправдание со Старобельском - манипуляция

Россия подала угрозу как ответ на якобы удар Украины 21-22 мая по колледжу в оккупированном Старобельске Луганской области. То же оправдание использовалось для массированного удара 23-24 мая - более 90 ракет и 600 дронов.

Но подготовить такой масштабный удар за 24-48 часов невозможно. Планирование длилось несколько недель.

К тому же Россия не предоставила доказательств того, что удар был направлен исключительно против гражданского объекта. Украина заявила, что на территории колледжа был расположен военный лагерь. Россия ранее уже размещала военные цели в гражданских зданиях.

Почему ударили именно сейчас

ISW напоминает: Россия традиционно усиливает удары перед важными переговорами или после собственных неудач. Цель - сорвать или затянуть мирный процесс.

Удары по Киеву начали усиливаться еще в ночь с 12 на 13 мая - спустя менее чем сутки после окончания перемирия на День Победы. Это произошло более чем за неделю до удара по Старобельску.

Россия также намеренно воспользовалась глобальным дефицитом ракет-перехватчиков "Патриот", чтобы максимизировать эффект от своих ударов, в том числе баллистическими ракетами.

Кроме того, 25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы распространить версию Кремля о том, что именно Украина и ее партнеры подрывают мирный процесс.