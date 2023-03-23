Росія загрожує через ордер на арешт Путіна: реакція МКС

Президія Міжнародного кримінального суду висловила жаль з приводу загроз Росії у бік трибуналу через ордер на арешт президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МКС.

"Президія висловлює співчуття з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, заборонені спільним міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

Президія Асамблеї МКС заявила, що з боку Росії були погрози проти Міжнародного кримінального суду, а також заходи, оголошені проти його прокурора та суддів.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра допустив арешт Путіна, якщо він відвідає країну.

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українців.

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