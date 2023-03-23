ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия угрожает из-за ордера на арест Путина: реакция МКС

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 03:29
Россия угрожает из-за ордера на арест Путина: реакция МКС Фото: МКС отреагировал на угрозы РФ из-за ордера на арест Путина (international criminal court)
Автор: РБК-Украина

Президиум Международного уголовного суда выразил сожаление по поводу угроз России в сторону трибунала из-за ордера на арест президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МКС.

Президиум Ассамблеи МКС заявил, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда, а также меры, объявленные против его прокурора и судей.

"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра допустил арест Путина, если он посетит страну.

Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Война России против Украины
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина